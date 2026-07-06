Многоэтажки в огне, количество погибших растет: все, что известно о смертельной атаке РФ на Киев (фото, видео)

Атака на Киев

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В ночь на 6 июля Россия массированно атаковала Киев. Била снова по жилым домам, в результате чего возникли пожары, а возле некоторых из них образовались воронки. По информации властей, самая сложная ситуация в Подольском районе столицы, где россияне попали в многоэтажки, частично их разрушив. По последним данным, известно об 11 погибших и 46 пострадавших. Также на местах атак разыскивают людей.

Все, что известно о смертельном ударе РФ по Киеву — читайте в материале ТСН.ua.

Предупреждение от Зеленского

Накануне президент Владимир Зеленский со ссылкой на разведку предупредил, что Россия готовит новый массированный удар по стране в преддверии саммита НАТО в Турции, который состоится 7 и 8 июля. Мониторинговые каналы информировали, что целью россиян снова станет столица.

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Зеленский обратился к партнерам Украины с жестким заявлением и призвал, прежде всего США, к «активным решениям», отметив важность ракет для Patriot.,

«Любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot’ов — это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше. Мир имеет необходимое количество и качество ПВО — нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и мире. Пожалуйста, будьте активны в решениях и защищайте жизнь. Ракеты для Patriot’ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot’ов, в Украине», — написал он вечером 5 июля.

Какие районы пострадали во время атаки

Разрушение и повреждение зафиксировано в четырех районах города. По данным спасателей:

В Подольском районе произошло попадание в жилую пятиэтажку с разрушением с 9-го по 5-й этажи. 17 человек выведены на свежий воздух, 28 спасены с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается. По другим адресам произошло возгорание обшивки крыши здания и лифтовой шахты на крыше. Частичное разрушение на крыше 19-этажки горят автомобили во дворе жилого дома, а также зафиксировано падение обломков на уровне 16-го этажа 25-этажного жилого дома.

Кроме того, продолжается поиск пострадавших в 21-этажном жилом доме, где произошло разрушение со 2-го по 5-й этажи.

В Дарницком районе на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов произошло падение обломков на уровне 4-го этажа, а в другом пожар квартир на площади 150 кв. м. Также сообщается о пожаре в рядом расположенном гаражном кооперативе. По другому адресу в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание с 23-го по 25-й этажи.

В Голосеевском районе предварительно в результате атаки горит нежилое здание.

Пожары в многоэтажках и поиски людей

В КМВА рассказали, что более 20 локаций получили повреждения. Там продолжаются работы по ликвидации наследств. Предварительно спасатели информировали о 15 локациях.

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По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах. Российские военные «прямой наводкой попали по жилым многоэтажкам» в этих районах.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что по состоянию на 8 утра известно об 11 жертвах ночной атаки врага на Киев. Из них один раненый мужчина скончался утром в больнице. Пострадали 46 человек, 27 из них госпитализировали в больницу, в том числе троих детей.

По его словам, больше всего пострадал Подольский район. Также есть попадания в жилые многоэтажки в Дарницком районе. Кроме того, ликвидируют последствия атаки и в Оболонском и Голосеевском районах. В домах, где произошли попадания, работают спасатели и медики.

По информации полиции, из-за атаки утром в Киеве временно перекрыто движение транспорта по ряду улиц:

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улицей Урловской (от улицы Здолбуновской до перекрестка с улицей Анны Ахматовой);

улицей Светлицкого (от перекрестка с проспектом Свободы в направлении проспекта Василия Порика);

улицей Куреневской (от перекрестка с улицей Кирилловской в направлении улицы Семена Скляренко).

Дата публикации 08:33, 06.07.26 Количество просмотров 14 Показали ужасающие кадры с последствиями удара по Киеву.

Чем могла РФ бить по Киеву

По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву и пригороду. За короткое время противник, вероятно, выпустил около 15 баллистических ракет: «Искандер», «Циркон» и С-400.

Около часа ночи враг выпустил крылатые ракеты «Калибр» в направлении Киевской области, которые, по данным мониторинговых каналов, не достигли целей.

В то же время Россия нанесла комбинированный удар по столице гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые, по сообщениям мониторинговых каналов, запускались из района Курска, а также баллистическими ракетами из Брянской области.

А ближе к трем часам ночи оккупанты нанесли еще две волны ударов крылатыми ракетами Х-101 и 9М727, которые также были направлены на Киев.

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По состоянию на 08:30, официальной статистики от Воздушных сил нет.

Последствия в Киевской области

Также под ударом неприятеля была Киевская область. Глава КОВА Николай Калашник сообщил, что самая сложная ситуация — в Вишневом Бучанского района. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией.

По его словам, из-за атаки травмированы 15 жителей области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших — девочка в возрасте 9 месяцев.

Городской совет призывает жителей оставаться в укрытиях и не выходить на улицу без крайней необходимости. В отдельных районах идет эвакуация.

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Полиция области добавила, что в Бучанском районе поврежден частный дом и два предприятия — один человек погиб, двенадцать человек пострадали. А в Бориспольщине один человек получил телесные повреждения.

Удар по Одессе

Кроме того, страна-агрессорка нанесла удар по Одессе. В результате атаки повреждены жилые здания и общежитие. Есть пострадавшие.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 7:00 в Киевском районе повреждены пять частных домов и общежитие. Продолжается разбор завалов. Трамвайные пути уже восстановлены, работа транспорта не останавливалась.

В Хаджибейском районе придомовая территория убрана.

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