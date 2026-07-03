Атака на Киев 2 июля. / © Associated Press

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После массированного удара РФ по Киеву, произошедшего ночью 2 июля, количество жертв растет дальше. По последним данным, погибли уже 30 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС по состоянию на 07:00 3 июля.

«Киев: изъято еще 3 тела. Число погибших возросло до 30 человек», — подчеркнули спасатели.

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Поисково-спасательные работы на месте «прилетов» по жилым домам в столице продолжаются.

Атака на Киев 2 июля

Минувшей ночью РФ массированно атаковала Киев. Зафиксированы повреждения более чем на 20 локациях во всех районах столицы. Преимущественно это жилые дома, куда произошли прямые «прилеты». Разрушения испытали станция скорой помощи, научный институт, гостиница, предприятия.

Оккупанты выпустили рекордное количество баллистики - 28 Искандер-М/С-400. Это одно из рекордных количеств, которое россияне запустили по столице, а перехватывать эти цели могут только системы Patriot.

Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что Россия сменила тактику воздушных атак. Вместо ударов по предприятиям кафиры все чаще целятся в жилые дома, стремясь не только нанести разрушения, но и увеличить количество жертв среди мирного населения.

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Дата публикации 15:44, 02.07.26 Количество просмотров 88 Маленький ребенок спит на фоне взрывов в Киеве: в Сети завирусилось жуткое видео

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