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Кривавий удар по Києву: під завалами знаходять загиблих, кількість жертв росте — нові дані
Рятувальна операція на місці ударі минулої ночі у Києві триває вже понад добу.
Після масованого удару РФ по Києву, що стався вночі 2 липня, кількість жертв зростає далі. За останніми даними, загинуло вже 30 людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС станом на 07:00 3 липня.
«Київ: вилучено ще 3 тіла. Кількість загиблих зросла до 30 людей», — наголосили рятувальники.
Пошуково-рятувальні роботи на місці «прильотів» по житлових будинках у столиці досі тривають.
Атака на Київ 2 липня
Минулої ночі РФ масовано атакувала Київ. Зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях у всіх районах столиці. Переважно — це житлові будинки, куди сталися прямі «прильоти». Руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.
Окупанти випустили рекордну кількість балістики - 28 Іскандер-М/С-400. Це — одна з рекордних кількостей, яку росіяни запустили по столиці, а перехоплювати ці цілі можуть лише системи Patriot.
Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що Росія змінила тактику повітряних атак. Замість ударів по підприємствах окупанти дедалі частіше цілять у житлові будинки, прагнучи не лише завдати руйнувань, а й збільшити кількість жертв серед мирного населення.