Атака на Київ 2 липня. / © Associated Press

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Після масованого удару РФ по Києву, що стався вночі 2 липня, кількість жертв зростає далі. За останніми даними, загинуло вже 30 людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС станом на 07:00 3 липня.

«Київ: вилучено ще 3 тіла. Кількість загиблих зросла до 30 людей», — наголосили рятувальники.

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Пошуково-рятувальні роботи на місці «прильотів» по житлових будинках у столиці досі тривають.

Атака на Київ 2 липня

Минулої ночі РФ масовано атакувала Київ. Зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях у всіх районах столиці. Переважно — це житлові будинки, куди сталися прямі «прильоти». Руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

Окупанти випустили рекордну кількість балістики - 28 Іскандер-М/С-400. Це — одна з рекордних кількостей, яку росіяни запустили по столиці, а перехоплювати ці цілі можуть лише системи Patriot.

Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що Росія змінила тактику повітряних атак. Замість ударів по підприємствах окупанти дедалі частіше цілять у житлові будинки, прагнучи не лише завдати руйнувань, а й збільшити кількість жертв серед мирного населення.

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Дата публікації 15:44, 02.07.26 Кількість переглядів 95 Маленька дитина спить на фоні вибухів у Києві: у Мережі завірусилося моторошне відео

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