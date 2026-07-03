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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Кривавий удар по Києву: під завалами знаходять загиблих, кількість жертв росте — нові дані

Рятувальна операція на місці ударі минулої ночі у Києві триває вже понад добу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Київ 2 липня.

Атака на Київ 2 липня. / © Associated Press

Після масованого удару РФ по Києву, що стався вночі 2 липня, кількість жертв зростає далі. За останніми даними, загинуло вже 30 людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС станом на 07:00 3 липня.

«Київ: вилучено ще 3 тіла. Кількість загиблих зросла до 30 людей», — наголосили рятувальники.

Пошуково-рятувальні роботи на місці «прильотів» по житлових будинках у столиці досі тривають.

Атака на Київ 2 липня

Минулої ночі РФ масовано атакувала Київ. Зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях у всіх районах столиці. Переважно — це житлові будинки, куди сталися прямі «прильоти». Руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

Окупанти випустили рекордну кількість балістики - 28 Іскандер-М/С-400. Це — одна з рекордних кількостей, яку росіяни запустили по столиці, а перехоплювати ці цілі можуть лише системи Patriot.

Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що Росія змінила тактику повітряних атак. Замість ударів по підприємствах окупанти дедалі частіше цілять у житлові будинки, прагнучи не лише завдати руйнувань, а й збільшити кількість жертв серед мирного населення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3050
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