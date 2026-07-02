Атака на Киев 2 июля / © Associated Press

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После массированного удара РФ по Киеву ночью 2 июля резко возросло количество жертв. По последним данным, погибли уже 18 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Уже 18 человек погибли во время массированной российской атаки в Киеве», — говорится в сообщении.

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По данным спасателей, в результате атаки пострадали 85 человек, в том числе два ребенка.

Отметим, по состоянию на 12:00 сообщалось о 17 погибших. На месте российского удара до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы. Именно поэтому не исключено, что эта цифра может снова вырасти.

Напомним, во время массированного обстрела Киева российские войска атаковали жилые массивы столицы. РФ превратила дома в руины. В частности, была разрушена 9-этажка в Дарницком районе. На месте этого «прилета» удалось деблокировать из смертной ловушки семерых жителей.

В Киеве более 90 человек получили ранения разных степеней тяжести. Известно о по меньшей мере четырех пострадавших детей. В частности, годовалый мальчик находится в тяжелом состоянии — за его жизнь борются хирурги. Также травмированы 5-летняя и 15-летняя девушки и 10-летний парень.

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Дата публикации 11:16, 02.07.26 Количество просмотров 49 Киевляне рассказали о пережитом во время атаки РФ

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