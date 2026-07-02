- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 12k
- Время на прочтение
- 1 мин
Смертельный удар по Киеву: количество погибших стремительно возросло — последние данные
Число погибших от российского удара по столице продолжает расти, поиски людей под завалами продолжаются.
После массированного удара РФ по Киеву ночью 2 июля резко возросло количество жертв. По последним данным, погибли уже 18 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Уже 18 человек погибли во время массированной российской атаки в Киеве», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, в результате атаки пострадали 85 человек, в том числе два ребенка.
Отметим, по состоянию на 12:00 сообщалось о 17 погибших. На месте российского удара до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы. Именно поэтому не исключено, что эта цифра может снова вырасти.
Напомним, во время массированного обстрела Киева российские войска атаковали жилые массивы столицы. РФ превратила дома в руины. В частности, была разрушена 9-этажка в Дарницком районе. На месте этого «прилета» удалось деблокировать из смертной ловушки семерых жителей.
В Киеве более 90 человек получили ранения разных степеней тяжести. Известно о по меньшей мере четырех пострадавших детей. В частности, годовалый мальчик находится в тяжелом состоянии — за его жизнь борются хирурги. Также травмированы 5-летняя и 15-летняя девушки и 10-летний парень.