Дом только восстановили, и снова "прилет": РФ вторично ударила вблизи киностудии Довженко в Киеве

Обстрел Киева / © ТСН

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В Шевченковском районе Киева продолжается ликвидация последствий массированного обстрела, частично разрушившего жилую пятиэтажку. По словам жителей, ракета попала в крышу дома, после чего вспыхнул масштабный пожар, за считанные минуты охвативший несколько этажей.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Алина Лисова с места происшествия.

Два из четырех подъездов дома фактически уничтожены огнем. На месте до сих пор работают спасатели и пожарные, которые ликвидируют очаги тления.

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Жители рассказывают, что мощный взрыв раздался около двух часов ночи.

«Мы сразу поняли, что был прилет в крышу. Начался сильный пожар, очень быстро перекинувшийся на весь дом», — рассказал один из жителей.

Из-за быстрого распространения огня люди выбегали из своих квартир в том, в чем были, не успев взять с собой документы или личные вещи.

Один из жильцов сообщил, что его квартира на четвертом этаже полностью выгорела.

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Для пострадавших рядом развернули специальный пункт, где принимают заявления о потере имущества и помогают оформить документы для дальнейшего восстановления.

Дом уже пережил предварительный удар

По словам местных жителей, этот дом расположен недалеко от киностудии Довженко и уже пострадал во время предыдущей российской атаки.

Тогда взрывной волной были повреждены окна, крыша и фасад. Люди своими силами восстанавливали свои квартиры, однако новый удар фактически уничтожил половину здания.

Помимо жилого дома взрывная волна повредила местный рынок. Большинство торговых павильонов сгорело, остались только обгоревшие конструкции.

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По обновленным данным, по состоянию на данный момент в результате ночной российской атаки на Киев погибли 17 человек.

Напомним, в результате российской атаки 15 июня на Киев полностью сгорел рынок у киностудии Довженко. Огонь перевернулся из киностудии, все выгорело дотла. Убытки для предпринимателей безумны. Также под удар, по всей вероятности, попал рынок «Петровка» на Почайной. Атака не обошла саму киностудию. Там полностью уничтожена уникальная коллекция около 100 тысяч костюмов и почти трех миллионов предметов реквизита. Повреждено большинство зданий, выбиты окна. Пострадал также киноархив. Окончательные масштабы утрат устанавливают.

Атака на Киев — последние новости

Во время ночной российской атаки 2 июля беспилотник попал в гостиницу в Шевченковском районе Киева. Пожар длится более 10 часов, спасатели продолжают ликвидацию. Движение по бульвару Тараса Шевченко частично ограничено. Городские власти призывают ограничить пребывание на улице из-за задымления.

В результате Россия применила дроны и ракеты разных типов. В столице зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, спасательные работы продолжаются. Больше всего пострадал Дарницкий район, где ракета разрушила часть многоэтажки.

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Поэтому в Киеве объявлен траур — 3 июля, в пятницу. Кличко отметил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города, а также в городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

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