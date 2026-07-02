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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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657
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В Киеве объявили воздушную тревогу: что летит на столицу

По данным Воздушных сил, БПЛА двигается в направлении Киева с севера.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Воздушная тревога в Киеве

Воздушная тревога в Киеве / © ТСН

В Киеве раздается воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о реактивном дроне.

Также сирены воздушной тревоги раздаются в ряде областей: покраснели восток, центральная Украина и частично юг и север.

Тревогу в Киеве объявили в 10:47 из-за угрозы БпЛА, который, по данным мониторинговых каналов, кружит над Броварами.

В Воздушных силах уточнили, что БПЛА двигается в направлении Киева с севера.

Летающий в украинском небе

По данным ПС, из-за угрозы атаки дронами и КАБами объявили тревогу. Вражеские цели двигаются:

  • БпЛА на Запорожье с западного направления,

  • БпЛА на юго-западном направлении Черниговщины курс на Киевщину,

  • КАБ на юго-восточное направление Днепропетровщины.

  • БпЛА в направлении Киева с севера,

  • БпЛА в направлении Николаева с юга,

  • БпЛА в направлении Харькова с севера.

Массированная атака на Киев — последние новости

Киев подвергся 2 июля массированной атаке воога. Россия выпускала по столице дроны, баллистические и крылатые ракеты. Основной целью были гражданские объекты. Больше всего повреждены жилые дома в Дарницком районе Киева. Там частично разрушены 5-этажные и 9-этажные дома, верхние этажи 16-этажного дома. В одном из дома продолжается поиск пропавших людей, в частности, под завалами ищут семью.

Порок объявил 3 июля в Киеве Днем траура по погибшим. В городе будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены развлекательные мероприятия.

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Дата публикации
Количество просмотров
657
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