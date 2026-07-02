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В Киеве объявили воздушную тревогу: что летит на столицу
По данным Воздушных сил, БПЛА двигается в направлении Киева с севера.
В Киеве раздается воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о реактивном дроне.
Также сирены воздушной тревоги раздаются в ряде областей: покраснели восток, центральная Украина и частично юг и север.
Тревогу в Киеве объявили в 10:47 из-за угрозы БпЛА, который, по данным мониторинговых каналов, кружит над Броварами.
В Воздушных силах уточнили, что БПЛА двигается в направлении Киева с севера.
Летающий в украинском небе
По данным ПС, из-за угрозы атаки дронами и КАБами объявили тревогу. Вражеские цели двигаются:
БпЛА на Запорожье с западного направления,
БпЛА на юго-западном направлении Черниговщины курс на Киевщину,
КАБ на юго-восточное направление Днепропетровщины.
БпЛА в направлении Киева с севера,
БпЛА в направлении Николаева с юга,
БпЛА в направлении Харькова с севера.
Массированная атака на Киев — последние новости
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Порок объявил 3 июля в Киеве Днем траура по погибшим. В городе будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены развлекательные мероприятия.