Жилые дома пылают, а количество жертв растет: все детали жуткой атаки на Киев (фото, видео)

Атака на Киев 2 июля

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Киев пережил мощную массированную атаку России. Страна-агрессорка запускала по столице разные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 локаций подверглись атаке врага. Оккупанты атаковали многоэтажки, частные жилые дома, подстанцию СМП, бизнес-центр, территорию рынка и припаркованные автомобили. По последним данным количество пострадавших составляет более полусотни, 11 погибших, но эти данные растут.

Все, что известно о последствиях атаки в Киеве, читайте в ТСН.ua.

Заметим, что атака врага началась в ночь на 1 июля и продолжалась до 7 утра 2 июля — более 11 часов подряд.

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Какие районы Киева пострадали

Власти Киева сообщают об очень значительных и прямых прилетах по жилым домам, где из-под завалов деблокируют погибших. По словам главы КМВА Ткаченко, россияне целенаправленно бьют по гражданским объектам. Он добавил, что все соответствующие службы работают над развертыванием штабов рядом с пострадавшими локациями.

В результате атаки России пожары и разрушения зафиксированы в:

Дарницкий,

Шевченковском,

Голосеевском,

Печерском,

Оболонском,

Святошинском

Деснянском районах.

Спасатели уточнили последствия:

Дарницкий район: частичные разрушения жилых 5-этажек, 9-этажек, верхних этажей 16-этажки и частных домов.

Шевченковский район: произошел пожар общей кровли 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам — разрушение 5-этажки, возгорание в жилой 5-этажке на площади 300 кв. м, а также в 3-этажном нежилом здании.

Голосеевский район: пожар на техническом этаже 16-этажки.

Печерский район: разрушение жилой 9-этажки, а также пожар в пределах 1 и 2 этажей на площади 200 кв. м. Здесь чрезвычайники спасли человека.

Оболонский район: пожар на территории складской площадки, откуда в ближайшее пожарное подразделение люди принесли пострадавшего: ему спасатели оказывают первую медицинскую помощь.

Святошинский район: повреждены 2 частных жилых дома.

Деснянский район: повреждена жилая 9-этажка.

По данным Киевской городской прокуратуры, больше всего повреждены жилые дома в Дарницком районе Киева. Там частично разрушены 5-этажные и 9-этажные дома, верхние этажи 16-этажного дома. Также уничтожены квартиры в доме Печерска и в Шевченковском районе Киева.

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Дата публикации 08:28, 02.07.26 Количество просмотров 38 Пожары, разрушенные дома и воронки: жуткие видео с мест ударов в Киеве

Разрушены дома, выгоревшие подъезды и пожар на Бессарабке

В результате террористической атаки в Дарницком районе Киева после удара образовалась огромная яма. Пятиэтажное здание сильно пострадало.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в этом районе уничтожена часть девятиэтажки. Спасатели продолжают работать над спасением людей из-под завалов. К сожалению, есть без вести пропавшие.



«На этой локации удалось спасти 17 человек, 7 из них деблокировали из смертельной ловушки. К сожалению, один человек погиб. Есть информация о без вести пропавших — ищем. Поисково-спасательная операция продолжается», — написал он.

В Сети публикуют видео с места прилета по дому в Дарницком районе. Это здание частично разрушено, а дома вокруг него — разбиты. С многоэтажки выносят пострадавших жителей.

Также сильно изуродовано несколько многоэтажек в Печерском районе Киева. Припаркованные рядом автомобили сгорели дотла.

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Кроме того, в Шевченковском районе полностью выгорел подъезд. Произошло частичное разрушение здания. Спасатели продолжают работать.

На одном из них видно, что российская ракета попала в детскую площадку в нескольких метрах от жилых домов в Киеве. Также пожар возник на Бессарабской площади.

В общей сложности по официальным данным, по Киеву поражено более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 локациях.

Число пострадавших и погибших растет, есть без вести пропавшие

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 08:50 известно о 13 погибших, еще более 30 — пострадали. Спасено удалось 34 человек.

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На местах разрушения, нанесенных российским ударом, в многоэтажке и частных жилых домах в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы.

По двум адресам психол оги ГСЧС оказали помощь более 50 жителям поврежденных домов. К ликвидации последствий атаки привлечены около полутысячи спасателей и 96 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС.

Городской голова Виталий Кличко проинформировал, что по состоянию на 9 утра уже 86 пострадавших в столице, 70 из них госпитализировали.

Киевская прокуратура добавила, что среди пострадавших есть работники станции скорой медицинской помощи. Также травмированы 6-летняя девочка и ее полуторагодовалый брат.

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Кроме того, пострадало здание Подстанция скорой медицинской помощи, АЗС, Института биохимии им. Палладина, гостиница, частные дома.

Начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ очередного военного преступления, повлекшего гибель людей (ч.2 ст. 438 УК Украины).

Дата публикации 08:54, 02.07.26 Количество просмотров 34 Уже 11 погибших! Поиски людей продолжаются! Вживую из Киева | ТСН 8:30 2 июля

Изменения в работе общественного транспорта

По данным КМВА, из-за ночной атаки кафиров на некоторых электросетях общественный транспорт курсирует с изменениями. Поэтому задерживается движение:

троллейбусов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 4;

трамваев №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.

Дополнительно организовано движение автобусов по маршрутам:

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трамвая №14 — «Контрактовая пл.– просп. Отрадный»;



троллейбуса № 41 — «Ул.Тулузы — ст.м."Святошин».

В связи с перекрытием движения по бульв. Тараса Шевченко движение автобусов №114,118 организовано: ул. Большая Васильковская — ул. Гетьмана Павла Скоропадского — ул. Владимирская — бульв. Тараса Шевченко.

Дата публикации 08:51, 02.07.26 Количество просмотров 219 В Киеве ракета прилетела прямо у метро

Реакция Украины на удар по Киеву

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров усилить помощь Украине на фоне вражеских атак.

«Мы требуем решительного международного ответа. Не только слов осуждения, но и конкретных действий по остановке российского террора. Решения по системам противовоздушной обороны и ракет для Украины нужны сейчас, а не позже. Решения по усилению санкционного давления на Россию нужны немедленно, а не позже! Решения по увеличению поддержки Украины, включая энергетическую помощь, нужны немедленно, а не позже! Я также хочу особо подчеркнуть, что безнравственно оправдывать российские зверства против украинцев, говоря, что Москва действует в ответ на дальнобойные удары Украины по России», — подчеркнул он.

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