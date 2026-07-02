Кровавая атака на Киев: в больницах раненые дети, медики оперируют годовалого мальчика

Удар по Киеву / © Associated Press

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В Киеве пострадавшие дети находятся в больницах после атаки РФ. Известно о по меньшей мере 3 пострадавших детей.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным властей, в медучреждениях столицы находятся трое детей.

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«Пятилетняя девочка и ее годовалый брат, которого сейчас оперируют медики. И 16-летняя девушка», — отметил Кличко.

Медработники оказывают всю необходимую помощь всем пострадавшим.

Как уточнила директор Департамента здравоохранения Киева Татьяна Мостепан, годовалый мальчик находится в тяжелом состоянии — за его жизнь борются хирурги.

«У нас, к сожалению, такие большие цифры», — констатировала она.

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Все медицинские службы столицы работают в усиленном режиме. В то же время, количество пострадавших может возрасти, ведь аварийно-спасательные работы на местах попаданий продолжаются.

Напомним, в ночь на 2 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты разных типов. В столице зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, спасательные работы продолжаются. В результате удара погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения. Больше всего пострадал Дарницкий район, где ракета разрушила часть многоэтажки. Из-под завалов спасли 17 человек, продолжается поиск пропавших без вести.

Стало известно, что, к сожалению, число погибших из-за обстрела столицы 2 июля возросло до 13 человек. В Киеве объявлен траур — 3 июля, пятница. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 3 июля в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия», — отметил Кличко.

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