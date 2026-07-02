Ждали помощи: в Киеве из-под завалов после атаки РФ спасли котиков и собачку

Атака РФ на Киев

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В Киеве после атаки РФ спасают животных. В частности, из-под завалов вытащили кошек и собачку.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Котик оказался в смертельной ловушке. К счастью, спасатели деблокировали пушистого.

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Спасателям также удалось оказать помощь напуганной собачке.

Как информируют очевидцы, котики сидели в ванной и слышали, как улетают ракеты. После массированной атаки женщины в разрушенных квартирах ищут испуганных кошек.

Атака РФ на Киев — последние новости

В ночь на 2 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Киев, применив ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты. Воздушная тревога в столице продолжалась более 11 часов. В результате ударов в разных районах Киева зафиксированы масштабные разрушения жилых домов, пожары и многочисленные «прилеты» по гражданской инфраструктуре. Больше всего пострадали многоэтажки, где продолжаются аварийно-спасательные работы.

После массированной комбинированной атаки РФ количество погибших возросло до не менее 11 человек, еще более 30 человек получили ранения. Спасатели продолжают поиск людей под завалами. Наибольшие разрушения получил Дарницкий район, где ракета разрушила часть девятиэтажного дома. Из-под завалов удалось спасти 17 человек, в том числе семерых деблокировали из смертельной ловушки. В столице повреждено более 20 жилых домов, а спасательные работы продолжаются на 15 локациях. По информации МВД, есть люди, которые считаются пропавшими без вести.

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