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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Массированная атака РФ на Киев 2 июля: все, что известно о последствиях удара по состоянию на утро (фото)

В ночь на 2 июля Россия нанесла по Киеву один из самых мощных комбинированных ударов за последнее время — в столице уже трое погибших, 25 раненых, масштабные разрушения жилых домов, пожары в шести районах и десятки людей, которых пришлось спасать из-под завалов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на Киев за последнее время. В столице уже известно о трех погибших, 25 пострадавших, многочисленных пожарах и разрушениях жилых домов в нескольких районах города.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко . По его словам, количество жертв продолжает расти: сейчас известно о трех погибших и 25 раненых.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям , спасателям удалось спасти 16 человек. В городе возникли крупные пожары и серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

Массированная атака РФ на Киев 2 июля: все, что известно о последствиях удара по состоянию на утро

Атака на Київ 2 липня_1

  • Больше всего пострадал Дарницкий район. Там частично разрушены 5-этажный и 9-этажный жилые дома, повреждены верхние этажи 16-этажки, а также частные дома.

  • В Шевченковском районе произошел пожар на крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. Также повреждены несколько жилых домов, горела 5-этажка на площади 300 квадратных метров и нежилое трехэтажное здание.

  • В Печерском районе зафиксировано разрушение 9-этажки и пожар на первых двух этажах. Там спасатели деблокировали и спасли одного человека.

  • В Голосеевском районе загорелся пожар на техническом этаже 16-этажного дома. В Оболонском горела складская площадка, где спасатели оказывали помощь пострадавшему. В Святошинском районе повреждены два частных дома, а в Деснянском - жилая 9-этажка.

На местах ушибов продолжают работать все экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что Россия массированно атаковала Киевщину баллистикой и крылатыми ракетами: повреждения зафиксировали в пяти районах

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Дата публикации
Количество просмотров
2192
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