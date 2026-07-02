Массированная атака РФ на Киев 2 июля: все, что известно о последствиях удара по состоянию на утро (фото)

Атака на Киев

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В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на Киев за последнее время. В столице уже известно о трех погибших, 25 пострадавших, многочисленных пожарах и разрушениях жилых домов в нескольких районах города.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко . По его словам, количество жертв продолжает расти: сейчас известно о трех погибших и 25 раненых.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям , спасателям удалось спасти 16 человек. В городе возникли крупные пожары и серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

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Массированная атака РФ на Киев 2 июля: все, что известно о последствиях удара по состоянию на утро

Больше всего пострадал Дарницкий район. Там частично разрушены 5-этажный и 9-этажный жилые дома, повреждены верхние этажи 16-этажки, а также частные дома.

В Шевченковском районе произошел пожар на крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. Также повреждены несколько жилых домов, горела 5-этажка на площади 300 квадратных метров и нежилое трехэтажное здание.

В Печерском районе зафиксировано разрушение 9-этажки и пожар на первых двух этажах. Там спасатели деблокировали и спасли одного человека.

В Голосеевском районе загорелся пожар на техническом этаже 16-этажного дома. В Оболонском горела складская площадка, где спасатели оказывали помощь пострадавшему. В Святошинском районе повреждены два частных дома, а в Деснянском - жилая 9-этажка.

На местах ушибов продолжают работать все экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что Россия массированно атаковала Киевщину баллистикой и крылатыми ракетами: повреждения зафиксировали в пяти районах

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