Масована атака РФ на Київ 2 липня: все, що відомо про наслідки удару станом на ранок (фото)

Атака на Київ / © ДСНС

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У ніч проти 2 липня 2026 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ за останній час. У столиці вже відомо про трьох загиблих, 25 постраждалих, численні пожежі та руйнування житлових будинків у кількох районах міста.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, кількість жертв продовжує зростати: наразі відомо про трьох загиблих та 25 поранених.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рятувальникам вдалося врятувати 16 людей. У місті виникли масштабні пожежі та серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

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Масована атака РФ на Київ 2 липня: все, що відомо про наслідки удару станом на ранок (8 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Найбільше постраждав Дарницький район. Там частково зруйновано 5-поверховий і 9-поверховий житлові будинки, пошкоджено верхні поверхи 16-поверхівки, а також приватні оселі.

У Шевченківському районі сталася пожежа на даху 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. Також пошкоджено кілька житлових будинків, горіла 5-поверхівка на площі 300 квадратних метрів і нежитлова триповерхова будівля.

У Печерському районі зафіксовано руйнування 9-поверхівки та пожежу на перших двох поверхах. Там рятувальники деблокували та врятували одну людину.

У Голосіївському районі спалахнула пожежа на технічному поверсі 16-поверхового будинку. В Оболонському — горів складський майданчик, де рятувальники надавали допомогу постраждалому. У Святошинському районі пошкоджено два приватні будинки, а в Деснянському — житлову 9-поверхівку.

На місцях ударів продовжують працювати всі екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Київщину балістикою і крилатими ракетами: пошкодження зафіксували у п’яти районах

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