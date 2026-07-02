- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 3236
- Час на прочитання
- 2 хв
Масована атака РФ на Київ 2 липня: все, що відомо про наслідки удару станом на ранок (фото)
У ніч проти 2 липня Росія завдала по Києву одного з найпотужніших комбінованих ударів за останній час — у столиці вже троє загиблих, 25 поранених, масштабні руйнування житлових будинків, пожежі в шести районах та десятки людей, яких довелося рятувати з-під завалів.
У ніч проти 2 липня 2026 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ за останній час. У столиці вже відомо про трьох загиблих, 25 постраждалих, численні пожежі та руйнування житлових будинків у кількох районах міста.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, кількість жертв продовжує зростати: наразі відомо про трьох загиблих та 25 поранених.
За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рятувальникам вдалося врятувати 16 людей. У місті виникли масштабні пожежі та серйозні руйнування цивільної інфраструктури.
Масована атака РФ на Київ 2 липня: все, що відомо про наслідки удару станом на ранок (8 фото)
Найбільше постраждав Дарницький район. Там частково зруйновано 5-поверховий і 9-поверховий житлові будинки, пошкоджено верхні поверхи 16-поверхівки, а також приватні оселі.
У Шевченківському районі сталася пожежа на даху 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. Також пошкоджено кілька житлових будинків, горіла 5-поверхівка на площі 300 квадратних метрів і нежитлова триповерхова будівля.
У Печерському районі зафіксовано руйнування 9-поверхівки та пожежу на перших двох поверхах. Там рятувальники деблокували та врятували одну людину.
У Голосіївському районі спалахнула пожежа на технічному поверсі 16-поверхового будинку. В Оболонському — горів складський майданчик, де рятувальники надавали допомогу постраждалому. У Святошинському районі пошкоджено два приватні будинки, а в Деснянському — житлову 9-поверхівку.
На місцях ударів продовжують працювати всі екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Київщину балістикою і крилатими ракетами: пошкодження зафіксували у п’яти районах