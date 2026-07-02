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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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До Києва сунуть різке похолодання та нашестя негоди: синоптики попередили, коли погода зміниться

У столиці буде температурний обвал. Київ залишать +30-градусні дні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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До Києва сунуть різке похолодання та нашестя негоди: синоптики попередили, коли погода зміниться

Київ накриє різка зміна погоди / © pexels.com

Після кількох днів аномальної спеки Київ очікує різка зміна погодних умов. Уже найближчими днями температура у столиці почне знижуватися, а замість виснажливої спеки прийде прохолодніша погода.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 2 липня на Київщині та в Києві ще збережеться суха й спекотна погода. Очікується невелика хмарність, без опадів.

Погода у Києві

У столиці вночі температура становитиме +20…+22 градуси, вдень повітря прогріється до +30…+32 градусів. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Водночас синоптики зазначають, що вже 3–4 липня ситуація почне змінюватися.

Якщо у п’ятницю, 3 липня, у Києві ще буде до +32 градусів, то в суботу температура різко знизиться — очікується лише близько +22 градусів вдень.

Уже за кілька днів — дощі та похолодання

За прогнозами погоди, 4 липня до столиці прийде помітне похолодання: нічна температура опуститься до +19 градусів, а денна не перевищить +22 градуси.

Також раніше синоптики попереджали про активізацію атмосферного фронту, який рухатиметься із Західної Європи. Він принесе нестійку погоду, дощі, грози, а місцями град і шквали.

Найбільше негоди 2 липня очікують у західних областях України, однак надалі зміна повітряних мас вплине і на інші регіони.

До 3 липня у більшості областей країни зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки через тривалу спеку та суху погоду.

Нагадаємо, Київ ще встигне відчути останні спекотні дні, але вже на вихідних мешканців столиці чекає різке зниження температури — від понад +30 до комфортних +20…+22 градусів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1089
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