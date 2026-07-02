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- Київ
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РФ масовано атакувала Київ: зруйновані будинки, вирви і пожежі по всьому місту — моторошні кадри
Київ пережив одну з найстрашніших ночей — російські дрони і ракети потужно атакували столицю.
Вночі проти 2 липня армія РФ масовано вдарила безпілотниками і різними типами ракет по Києву. У столиці є загиблі та багато поранених. Сильні руйнування.
Наслідки атаки на Київ у відео — у матеріалі ТСН.ua.
У багатьох районах міста виникли пожежі та сильні пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків.
«На 07:00 внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва. Є дуже значні прямі „прильоти“ по житлових будинках, де з-під завалів деблокують у тому числі загиблих», — повідомив голова Київської ОВА ТИмур Ткаченко.
Зокрема, у Дарницькому районі часткові руйнування мають 5-поверхівка, 9-поверхівка, верхні поверхи 16-поверхівки та приватних будинків; у Печерському — 9-поверхівка, У Шевченкіському — 5-поверхівка.
Наслідки атаки на Київ
Нагадаємо, Росія влаштувала криваву атаку на Київ, цілеспрямовано атакувавши житлові квартали міста. . У столиці зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, а також тривають пожежі.
За даними влади, пошкодження зафіксовані у 9 районах Києва. Кількість загиблих знову зросла - щонайменше 10 жертв. Втім, рятувальні роботи тривають.