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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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341
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Київ накриє пік аномальної спеки, і за ним — різке похолодання: синоптики назвали точні дати

Слідом за сонячним і спекотним першим липневим днем на Київщину насувається хвиля прохолоди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якої погоди очікувати у Києві та області 1 липня

Синоптики розповіли, якої погоди очікувати у Києві та області 1 липня / © pexels.com

У перші дні липня на киян чекає спека без опадів, проте вже за кілька днів у столиці різко стане холодніше одразу на 10 градусів.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, У Києві 1 липня буде сонячно та спекотно, температура повітря підійметься до +33 градусів тепла.

А вже 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт. Через це, спека почне слабшати спочатку в західних областях, а протягом 3-4липня — у більшості областей України.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, на Київщині та у Києві 1 липня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +29…+34 градусів тепла.

У Києві вночі очікується від +21 до +23 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +31 до +33 градусів тепла.

Водночас метеорологи попереджають про пожежну небезпеку по Київщині: 1 липня у більшості районів області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків, дощі у столиці можуть пройти лише 3 липня, а потім очікується похолодання. У суботу, 4 липня температура повітря в Києві опуститься на 10 градусів. Вдень у суботу очікується лише +21 градус тепла.

Погода у Києві / © Укргідрометцентр

Погода у Києві / © Укргідрометцентр

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, вранці небо у Києві буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +21 градуса тепла вночі до +32 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 1 липня / © скриншот

Погода у Києві 1 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 липня.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
341
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