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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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303
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У Києві жінка випала з балкона шостого поверху: що відомо про її стан (фото, відео)

У столиці сталася пожежа в 14-поверхівці. Жінка випала з балкона палаючої квартири, але залишилася живою. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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У Києві жінка випала з балкона шостого поверху: що відомо про її стан (фото, відео)

У Києві жінка намагалася врятуватися від пожежі та випала з балкона / © ДСНС

У Голосіївському районі Києва ввечері сталася пожежа в квартирі на шостому поверсі 14-поверхового житлового будинку. Під цього жінка, яка перебувала всередині помешкання, випала з балкона, намагаючись урятуватися від вогню.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

Як заявили рятувальники, повідомлення про займання надійшло о 19:24. Пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце о 19:35 та одразу розпочали гасіння вогню з вулиці, одночасно намагаючись потрапити до квартири.

Встановлення пожежного колінчастого підіймача ускладнювали припарковані у дворі автомобілі та густа рослинність.

/ © ДСНС

© ДСНС

Поки тривали рятувальні роботи, жінка вилізла за межі балкона палаючої квартири й упала вниз. Постраждалу передали медикам екстреної допомоги, після чого її госпіталізували.

/ © ДСНС

© ДСНС

«Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 20:15», — повідомили в ДСНС.

/ © ДСНС

© ДСНС

Що з потерпілою зараз

У поліції Києва та ТСН.ua підтвердили, що жінка жива. Наразі вона перебуває в лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу.

Причини виникнення пожежі та всі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили реактивним «Шахедом» по центру великого міста. Окупанти атакували історичний центр Запоріжжя. Пошкоджено історичні будівлі, лікарню та крамниці, є поранені. На місці виникла пожежа.

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Дата публікації
Кількість переглядів
303
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