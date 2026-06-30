У Києві жінка випала з балкона шостого поверху: що відомо про її стан (фото, відео)

У Києві жінка намагалася врятуватися від пожежі та випала з балкона / © ДСНС

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У Голосіївському районі Києва ввечері сталася пожежа в квартирі на шостому поверсі 14-поверхового житлового будинку. Під цього жінка, яка перебувала всередині помешкання, випала з балкона, намагаючись урятуватися від вогню.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

Як заявили рятувальники, повідомлення про займання надійшло о 19:24. Пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце о 19:35 та одразу розпочали гасіння вогню з вулиці, одночасно намагаючись потрапити до квартири.

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Встановлення пожежного колінчастого підіймача ускладнювали припарковані у дворі автомобілі та густа рослинність.

© ДСНС

Поки тривали рятувальні роботи, жінка вилізла за межі балкона палаючої квартири й упала вниз. Постраждалу передали медикам екстреної допомоги, після чого її госпіталізували.

© ДСНС

«Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 20:15», — повідомили в ДСНС.

© ДСНС

Що з потерпілою зараз

У поліції Києва та ТСН.ua підтвердили, що жінка жива. Наразі вона перебуває в лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу.

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Причини виникнення пожежі та всі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили реактивним «Шахедом» по центру великого міста. Окупанти атакували історичний центр Запоріжжя. Пошкоджено історичні будівлі, лікарню та крамниці, є поранені. На місці виникла пожежа.

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