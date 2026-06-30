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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
359
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2 хв

На Київ та область суне серйозна небезпека: синоптики попередили про удар стихії зі спекою

Останній день червня у столичному регіоні відзначиться сухою та спекотною погодою з температурою до 34 градусів тепла.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Associated Press

Останній день червня у Києві та області буде спекотним із температурою до +34 градусів тепла, проте метеорологи попереджають жителів регіону про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 30-го червня буде без опадів та спекотно. Температура повітря вдень прогріється до +34 градусів.

На Київщині 30 червня буде невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +34 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла, вдень температура повітря коливатиметься від +31 до +33 градусів тепла.

Водночас метеорологи попереджають про небезпеку на Київщині 30 червня. В області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві 30 червня день обіцяє бути ясним. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +23 градусів тепла вночі до +32 градусів тепла вдень.

Погода в Києві 30 червня / © скриншот

Погода в Києві 30 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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