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В Киеве женщина выпала с балкона шестого этажа: что известно о ее состоянии (фото, видео)
В столице произошел пожар в 14-этажке. Женщина выпала с балкона горящей квартиры, но осталась жива. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
В Голосеевском районе Киева вечером произошел пожар в квартире на шестом этаже 14-этажного жилого дома. Под это женщина, которая находилась внутри дома, выпала с балкона, пытаясь спастись от огня.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
Как заявили спасатели, сообщение о возгорании поступило в 19:24. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 19:35 и сразу приступили к тушению огня с улицы, одновременно пытаясь попасть в квартиру.
Установку пожарного коленчатого подъемника усложняли припаркованные во дворе автомобили и густая растительность.
Пока продолжались спасательные работы, женщина вылезла за пределы балкона горящей квартиры и упала вниз. Пострадавшую передали медикам экстренной помощи, после чего госпитализировали.
«Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:15», — сообщили в ГСЧС.
Что с потерпевшей сейчас
В полиции Киева и ТСН.ua подтвердили, что женщина жива. В настоящее время она находится в больнице, где медики оказывают ей необходимую помощь.
Причины пожара и все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее россияне ударили реактивным «Шахедом» по центру большого города. Оккупанты атаковали исторический центр Запорожья. Повреждены исторические здания, больница и магазины, ранены. На месте возник пожар.