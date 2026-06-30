В Киеве женщина выпала с балкона шестого этажа: что известно о ее состоянии (фото, видео)

В Киеве женщина пыталась спастись от пожара и выпала с балкона

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В Голосеевском районе Киева вечером произошел пожар в квартире на шестом этаже 14-этажного жилого дома. Под это женщина, которая находилась внутри дома, выпала с балкона, пытаясь спастись от огня.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Как заявили спасатели, сообщение о возгорании поступило в 19:24. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 19:35 и сразу приступили к тушению огня с улицы, одновременно пытаясь попасть в квартиру.

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Установку пожарного коленчатого подъемника усложняли припаркованные во дворе автомобили и густая растительность.

Пока продолжались спасательные работы, женщина вылезла за пределы балкона горящей квартиры и упала вниз. Пострадавшую передали медикам экстренной помощи, после чего госпитализировали.

«Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:15», — сообщили в ГСЧС.

Что с потерпевшей сейчас

В полиции Киева и ТСН.ua подтвердили, что женщина жива. В настоящее время она находится в больнице, где медики оказывают ей необходимую помощь.

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Причины пожара и все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее россияне ударили реактивным «Шахедом» по центру большого города. Оккупанты атаковали исторический центр Запорожья. Повреждены исторические здания, больница и магазины, ранены. На месте возник пожар.

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