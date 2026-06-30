Київ накриває чорним смогом: дим із Чорнобильської зони спричинив лісові пожежі

Київ накрив смог, фото ілюстративне

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Київ і передмістя 30 червня знову затягло чорним смогом. Сьогодні у місті з’явилася щільна завіса диму. Користувачі у соціальних мережах діляться фото, як Київ накриває димом. Ймовірною причиною смогу в Києві називають лісові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Керівниця пресслужби Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан розповіла для Ранок.LIVE про поточну ситуацію у Чорнобилі.

Смог у Києві: ситуація у Чорнобильській зоні відчуження

У зоні відчуження тривають роботи з ліквідації лісової пожежі. Процес гасіння значно ускладнюється через несприятливу погоду та сильні пориви вітру.

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За словами представниці відомства, через стрімке просування вогню підрозділам ДСНС доводиться застосовувати інженерну техніку.

«Через швидке розповсюдження вогню рятувальникам доводиться прокладати дороги та спеціальні мінералізовані смуги, щоб не допустити поширення пожежі», — каже Вікторія Рубан.

Офіційні причини виникнення надзвичайної ситуації з’ясують, коли вогонь вдасться приборкати. Паралельно з вогнеборцями на місці події працюють радіологи. Спеціалісти безперервно моніторять радіаційний фон в районі стихійного лиха.

«Там, де є підвищений рівень радіації, на цей час загорань немає», — додала Рубан.

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Наразі у ДСНС утримуються від прогнозів щодо точних термінів повної ліквідації займання. Сценарій розвитку подій залежить від погоди. Попри екстремальні умови та аномальну спеку, яка у зоні відчуження сягає понад +50 °C, рятувальники працюють у безперервному режимі.

Водночас смог у Києві спровокував сильне забруднення повітря. Подекуди воно вище за допустиму норму.

Київ та Вишгород задихаються від смогу

Нагадаємо, у Києві та Вишгороді зафіксовано суттєве погіршення стану повітря, на яке через запах гару активно скаржаться місцеві мешканці. За даними ресурсу Iqair, столиця опинилася на 68-му місці у світовому рейтингу з індексом забруднення 54 при нормі 50, що наразі класифікується як «середній» рівень.

Еколог Олександр Соколенко та ДСНС пояснюють ситуацію кількома факторами: наслідками пожеж після російських обстрілів, займаннями в екосистемах, зокрема, локальною пожежею у Чорнобильській зоні, та фотохімічним смогом.

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Останній виникає через тривалу спеку й відсутність вітру, які прискорюють і накопичують хімічні реакції від токсичних викидів міського транспорту й ТЕЦ біля поверхні землі.

Фахівці попереджають, що в разі продовження посухи та нових пожеж ситуація може погіршитися. Мешканцям рекомендують зачиняти вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.

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