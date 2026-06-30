У Києві знову погіршилася якість повітря: влада звернулася до мешканців

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У Києві станом на 12:00 30 червня зафіксовано тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Йдеться про підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу).

Про це повідомляють міські служби моніторингу, пише КМДА.

Що відомо про повітря у Києві

За даними спостережень, у столиці підвищилася концентрація приземного озону та дрібнодисперсного пилу. Причиною зростання рівня озону стала аномально спекотна погода, яка сприяє його утворенню в нижніх шарах атмосфери.

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Водночас, за інформацією Укргідрометцентру, північно-західний вітер може приносити до Києва повітряні маси з районів лісових пожеж, зокрема з території Чорнобильської зони відчуження.

Фахівці попереджають, що продукти горіння та пил можуть негативно впливати на здоров’я, особливо у людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, а також у дітей, літніх людей і вагітних жінок.

Мешканцям рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити достатньо води та за можливості використовувати очищувачі повітря на максимальному режимі.

Раніше фахівець розповів, як убезпечити себе в умовах погіршення якості повітря. За словами лікаря Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Андрія Косінова, дрібні частинки диму можуть проникати в дихальні шляхи та загострювати хронічні проблеми. Він рекомендує паставити вдома зволожувач або очищувач повітря, а також кондиціонер у режимі рециркуляції. Також варто уникати виходу на вулицю без нагальної потреби й намгаатися рухатися повільніше, щоб зменшити вдихання забрудненого повітря. «Якщо ви відчуваєте сморід, не перебувайте там довго. Поїдьте в інше місце і подихайте свіжим повітрям, якщо буде така можливість», — завершив лікар.

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