ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
2 хв

У Києві знову погіршилася якість повітря: влада звернулася до мешканців

Жителям Києва радят щільно зачиняти вікна через погіршення якості повітря.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
У Києві знову погіршилася якість повітря: влада звернулася до мешканців

© pixabay.com

У Києві станом на 12:00 30 червня зафіксовано тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Йдеться про підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу).

Про це повідомляють міські служби моніторингу, пише КМДА.

Що відомо про повітря у Києві

За даними спостережень, у столиці підвищилася концентрація приземного озону та дрібнодисперсного пилу. Причиною зростання рівня озону стала аномально спекотна погода, яка сприяє його утворенню в нижніх шарах атмосфери.

Водночас, за інформацією Укргідрометцентру, північно-західний вітер може приносити до Києва повітряні маси з районів лісових пожеж, зокрема з території Чорнобильської зони відчуження.

Фахівці попереджають, що продукти горіння та пил можуть негативно впливати на здоров’я, особливо у людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, а також у дітей, літніх людей і вагітних жінок.

Мешканцям рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити достатньо води та за можливості використовувати очищувачі повітря на максимальному режимі.

Раніше фахівець розповів, як убезпечити себе в умовах погіршення якості повітря. За словами лікаря Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Андрія Косінова, дрібні частинки диму можуть проникати в дихальні шляхи та загострювати хронічні проблеми. Він рекомендує паставити вдома зволожувач або очищувач повітря, а також кондиціонер у режимі рециркуляції. Також варто уникати виходу на вулицю без нагальної потреби й намгаатися рухатися повільніше, щоб зменшити вдихання забрудненого повітря. «Якщо ви відчуваєте сморід, не перебувайте там довго. Поїдьте в інше місце і подихайте свіжим повітрям, якщо буде така можливість», — завершив лікар.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie