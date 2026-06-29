ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3633
Час на прочитання
1 хв

Негода насувається: в одному з регіонів оголосили перший рівень небезпеки через грози

Жителів Київщини закликали до обережності через погіршення погоди.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Негода в Києві. Фото ілюстративне

Негода в Києві. Фото ілюстративне / © УНІАН

У найближчі години та до кінця сьогоднішньої доби 29 червня на території Київської області очікуються сильні грози.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА), оголосивши перший (жовтий) рівень небезпечності.

За даними посадовців, погіршення погодних умов є викликом для критичної інфраструктури.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — наголосили в обласній адміністрації.

Жителям регіону рекомендують у разі погіршення погоди за можливості залишатися у приміщеннях, закривати вікна та триматися подалі від ліній електропередач, великих дерев і рекламних щитів.

Раніше ми писали, що Київ та Вишгород задихаються від смогу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
3633
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie