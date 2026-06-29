Негода насувається: в одному з регіонів оголосили перший рівень небезпеки через грози

Негода в Києві. Фото ілюстративне / © УНІАН

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У найближчі години та до кінця сьогоднішньої доби 29 червня на території Київської області очікуються сильні грози.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА), оголосивши перший (жовтий) рівень небезпечності.

За даними посадовців, погіршення погодних умов є викликом для критичної інфраструктури.

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«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — наголосили в обласній адміністрації.

Жителям регіону рекомендують у разі погіршення погоди за можливості залишатися у приміщеннях, закривати вікна та триматися подалі від ліній електропередач, великих дерев і рекламних щитів.

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