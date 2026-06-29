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- Киев
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Непогода надвигается: в одном из регионов объявили первый уровень опасности из-за грозы
Жителей Киевщины призвали к осторожности из-за ухудшения погоды.
В ближайшие часы и до конца сегодняшних суток 29 июня на территории Киевской области ожидаются сильные грозы.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА), объявив первый (желтый) уровень опасности.
По данным чиновников, ухудшение погодных условий является вызовом критической инфраструктуры.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий», — отметили в областной администрации.
Жителям региона рекомендуют при ухудшении погоды по возможности оставаться в помещениях, закрывать окна и держаться подальше от линий электропередач, крупных деревьев и рекламных щитов.
Раньше мы писали, что Киев и Вышгород задыхаются от смог.