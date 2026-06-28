«Де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа»: Зеленський анонсував монумент гетьману у центрі Києва

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський анонсував встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі в центрі Києва, де 2013 року під час Революції Гідності повалили Леніна.

Про це глава держави сказав під час урочистостей, приурочених до Дня Конституції України 28 червня.

Окрім того, Зеленський повідомив, що у Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Мазепи, щоб «виправити ще одну історичну несправедливість».

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«Абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя лаври Івана Мазепи. Століттями Росія бруднила його ім’я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа — зрадник. Це брехня, і ця брехня програла назавжди», — сказав він.

Очільник держави назвав Мазепу видатним державним і військовим діячем, меценатом, главою козацької держави.

«І важливо, що ми робимо це саме тут, у лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла. Розквітла храмами, дзвіницями, своїм унікальним українським бароковим обличчям. Безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам’ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа», — зазначив Зеленський.

Удар по Лаврі — останні новини

Під час одних із атак на Київ Росія атакувала Києву-Печерську лавру. Тоді релігійний комплекс та спадщина ЮНЕСКО зазнали руйнувань: 19 об’єктів культурної спадщини були пошкоджені.

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Постійний представник України Андрій Мельник під час засідання ООН заявив, що Росія зруйнувала історичний наратив Кремля про нібито «спільну спадщину» з Київською Руссю.

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