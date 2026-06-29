У Києві зірвали теракт на Майдані Незалежності: хто його готував

На Майдані Незалежності готували теракт

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СБУ затримала двох російських агенток, які готували теракт у центрі Києва. Зловмисниці готували замах на життя військовослужбовця Збройних Сил України — планували підірвати його автомобіль прямісінько на Майдані Незалежності.

Про це пишуть у СБУ.

Агентки Кремля планували теракт на Майдані Незалежності

Служба безпеки України запобігла терористичному акту в центрі столиці — російських розвідувачок уже затримали. Вони планували підірвати автомобіль військового біля пішохідної зони на Майдані.

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За даними слідства, куратори з РФ розраховували не лише на ліквідацію українського військового, а й на максимальну кількість жертв у центрі Києва серед цивільних. Для реалізації плану одна з фігуранток мала встановити під автівку саморобний вибуховий пристрій для дистанційного підриву.

Контррозвідка СБУ викрила задум зловмисниць на етапі підготовки. Правоохоронці виявили на автомобілі військового заздалегідь встановлений GPS-трекер, що дозволило затримати обох фігуранток.

Першу агентку затримали «на гарячому», коли вона прийшла забирати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону. Другу фігурантку викрили за місцем її проживання, де під час обшуку виявили майже 6 кілограмів вибухових речовин.

Слідство встановило, що жінки діяли окремо одна від одної. Російські спецслужби завербували їх через знайомих у РФ. Перша — жителька Сумської області, безробітна, погодилася на співпрацю заради «легкого заробітку». Прибувши до Києва, вона оселилася в готелі та самостійно зібрала бомбу за відеоінструкцією куратора.

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Вона маскувалася під літню жінку в хустці з квітами та ховала саморобний вибуховий пристрій на кладовищі.

Друга агентка — колишня підприємиця із Севастополя, яка мала кондитерський магазин. Вона погодилася на злочин в обмін на погашення її боргів. За вказівкою кураторів вона приїхала до Києва, де вела стеження за військовим.

Жінка мала забрати вибухівку з цвинтаря та закріпити її разом із трекером під авто. Під час обшуку в неї знайшли перуку, яку вона планувала використати під час мінування.

Наразі фігурантки перебувають під вартою без права внесення застави. Слідчі СБУ оголосили їм про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України — державну зраду, пособництво у вчиненні терористичного акту, підготовка до скоєння терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, незаконне придбання вибухового пристрою та незаконне виготовлення вибухового пристрою.

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Жінкам, які готували теракт у центрі Києва, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Священник наводив ракетні удари по Одесі

Нагадаємо, СБУ затримала клірика УПЦ МП, який діяв як агент російської воєнної розвідки. Чоловік привернув увагу кураторів через прокремлівські коментарі у Telegram, після чого був завербований.

Переважно пішки обходячи місто, він фіксував на Google-мапах геолокації підрозділів ППО, електропідстанцій та інших стратегічних об’єктів Одещини, а зібрані дані передавав через чат-бот адміністратору.

Зокрема, затриманий скоригував подвійний удар балістичними ракетами «Іскандер-М» по рекреаційній зоні Одеси у березні 2024 року. Перша ракета поцілила у цивільну інфраструктуру, де, на думку агента, дислокувалися українські військові, а друга вдарила по тій самій локації, коли туди прибули рятувальники.

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Після атаки священнослужитель прозвітував про наслідки та спробував «залягти на дно», проте був викритий та затриманий СБУ за місцем проживання.

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