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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала відомий фармацевтичний завод у Києві: у компанії розповіли про наслідки

На щастя, серед працівників немає постраждалих і загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по "Дарниці" у Києві

Атака по «Дарниці» у Києві / © Сегодня

Під час ракетного удару 28 червня Росія атакувала фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві.

Про це повідомила директорка компанії Катерина Загорій.

«З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків», — зауважила вона.

За її словами, на щастя, серед працівників немає постраждалих і загиблих. Попри атаку, завод продовжує роботу.

«На цей момент можемо підтвердити, що загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу», — додала Загорій.

Атака РФ по Києву — що відомо

Вночі 28 червня під час тривоги у Києві пролунала серія вибухів. За інформацією Повітряних сил, російські війська атакували столицю балістичними ракетами. За офіційними даними, через удар двоє людей перебувають у лікарні.

Пізніше у Дарницькому районі Києва виявили бойову частину ракети, яка впала біля багатоповерхівки та не розірвалася. Жителів будинку відразу евакуювали, територію оточили та викликали фахівців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
192
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