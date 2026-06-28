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- Київ
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Росія атакувала відомий фармацевтичний завод у Києві: у компанії розповіли про наслідки
На щастя, серед працівників немає постраждалих і загиблих.
Під час ракетного удару 28 червня Росія атакувала фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві.
Про це повідомила директорка компанії Катерина Загорій.
«З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків», — зауважила вона.
За її словами, на щастя, серед працівників немає постраждалих і загиблих. Попри атаку, завод продовжує роботу.
«На цей момент можемо підтвердити, що загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу», — додала Загорій.
Атака РФ по Києву — що відомо
Вночі 28 червня під час тривоги у Києві пролунала серія вибухів. За інформацією Повітряних сил, російські війська атакували столицю балістичними ракетами. За офіційними даними, через удар двоє людей перебувають у лікарні.
Пізніше у Дарницькому районі Києва виявили бойову частину ракети, яка впала біля багатоповерхівки та не розірвалася. Жителів будинку відразу евакуювали, територію оточили та викликали фахівців.