У Києві після атаки знайшли нерозірвану ракету: що сталося з будинком

У Києві знайшли нерозірвану ракету / © Поліція Києва

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У Дарницькому районі столиці після нічної атаки росіян знайшли та вилучили бойову частину ворожої ракети. Небезпечний об’єкт упав біля багатоповерхівки та міг розірватися.

Про це повідомляють у поліції Києва.

У Дарницькому районі Києва лежала нерозірвана російська ракета

Про знахідку правоохоронців поінформували місцеві мешканці. На місце події терміново прибули поліціянти. Жителів будинку відразу евакуювали, територію оточили та викликали фахівців.

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Спецоперацію з вилучення бойової частини проводили вибухотехніки київського главку поліції спільно з рятувальниками ДСНС. Вибухову частину ракети викопали із ґрунту та транспортували на спеціалізований полігон. Там проведуть контрольований підрив російської ракети.

Правоохоронці вкотре нагадують про правила безпеки — у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, не наближайтеся до них, не торкайтеся в жодному разі, а також негайно викликайте поліцію та рятувальників. Для цього використовуйте спецлінії 101 чи 102.

Атака на Київ 28 червня: що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши дві протикорабельні ракети «Циркон/Онікс», шість балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» та 142 ударні БпЛА різних типів. Дрони запускалися з території РФ та тимчасово окупованих Криму і Донеччини.

Силам ППО вдалося збити одну протикорабельну ракету та всі шість балістичних ракет, а також 125 безпілотників. Проте зафіксовано влучання ракети та 14 дронів на 11 локаціях, а уламки впали ще в 13 місцях.

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У столиці, яка опинилася під ударом балістики з Брянської та Курської областей, пролунала серія вибухів. Внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі Києва виникли пожежі біля житлового будинку, на СТО та в нежитловій будівлі.

Дані щодо поранених різняться: за інформацією міського голови Віталія Кличка, госпіталізовано одну людину, тоді як голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про зростання кількості постраждалих до двох осіб.

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