В Киеве снова ухудшилось качество воздуха: власти обратились к жителям

© pixabay.com

Реклама

В Киеве по состоянию на 12.00 30 июня зафиксировано временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Речь идет о повышении концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли).

Об этом сообщают городские службы мониторинга, пишет КГГА.

Что известно о воздухе в Киеве

По данным наблюдений, в столице повысилась концентрация приземного озона и мелкодисперсной пыли. Причиной роста уровня озона стала аномально жаркая погода, способствующая его образованию в нижних слоях атмосферы.

Реклама

В то же время, по информации Укргидрометцентра, северо-западный ветер может приносить в Киев воздушные массы из районов лесных пожаров, в частности, с территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Специалисты предупреждают, что продукты горения и пыли могут негативно влиять на здоровье, особенно у людей с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также у детей, пожилых и беременных женщин.

Жителям рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить достаточно воды и при возможности использовать воздухоочистители на максимальном режиме.

Ранее специалист рассказал, как обезопасить себя в условиях ухудшения качества воздуха. По словам врача Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Андрея Косинова, мелкие частицы дыма могут проникать в дыхательные пути и обострять хронические проблемы. Он рекомендует поставить дома увлажнитель или воздухоочиститель, а также кондиционер в режиме рециркуляции. Также следует избегать выхода на улицу без настоятельной надобности и намереваться двигаться медленнее, чтобы уменьшить вдыхание загрязненного воздуха. «Если вы чувствуете вонь, не находитесь там долго. Поезжайте в другое место и подышите свежим воздухом, если будет такая возможность», — заключил врач.

Реклама

Новости партнеров