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- Київ
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У Києві та області перебої зі світлом через негоду — деталі
У Києві та Київській області енергетики переходять в посилений режим роботи через негоду.
Про це передає пресслужба ДТЕК.
«Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії», — йдеться в повідомленні.
У компанії просять абонентів користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу.
Нагадаємо, у Києві та області оголосили перший рівень небезпеки через грози.
Нагадаємо, що у Львові злива та шквальний вітер спричинили масштабні руйнування. Місто частково паралізоване через падіння дерев і зупинення транспорту.
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