Негода в Києві. Фото t.me/kievreal1

Реклама

У Києві та Київській області енергетики переходять в посилений режим роботи через негоду.

Про це передає пресслужба ДТЕК.

«Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії», — йдеться в повідомленні.

Реклама

У компанії просять абонентів користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу.

Нагадаємо, у Києві та області оголосили перший рівень небезпеки через грози.

Нагадаємо, що у Львові злива та шквальний вітер спричинили масштабні руйнування. Місто частково паралізоване через падіння дерев і зупинення транспорту.

Новини партнерів