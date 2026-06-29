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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
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У Києві та області перебої зі світлом через негоду — деталі

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Негода в Києві. Фото t.me/kievreal1

Негода в Києві. Фото t.me/kievreal1

У Києві та Київській області енергетики переходять в посилений режим роботи через негоду.

Про це передає пресслужба ДТЕК.

«Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії», — йдеться в повідомленні.

У компанії просять абонентів користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу.

Нагадаємо, у Києві та області оголосили перший рівень небезпеки через грози.

Нагадаємо, що у Львові злива та шквальний вітер спричинили масштабні руйнування. Місто частково паралізоване через падіння дерев і зупинення транспорту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3
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