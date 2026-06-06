Негода в Києві / © ТСН

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У Києві та області 6 червня пройшла сильна злива, яка за лічені хвилини призвела до підтоплень на дорогах. У соцмережах поширюють відео, на яких видно, як автомобілі долають затоплені ділянки, а окремі вулиці більше нагадують річки.

Кореспонденти ТСН.ua також зафіксували наслідки негоди в столиці.

Значні підтоплення зафіксували в різних районах столиці. Після інтенсивних опадів під воду частково пішов і бульвар Шевченка в центрі Києва, що ускладнило рух транспорту на окремих ділянках.

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Потужна злива затопила Київ / © "Украина Сейчас" в Telegram

Потужна злива затопила Київ. Відео: Київ ІНФО

Тим часом синоптики попередили про небезпечні погодні явища. В Українському гідрометцентрі повідомили, що в найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 червня на території Київської області та Києва очікуються грози. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Фахівці застерігають, що такі погодні умови можуть спричинити ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Негода не відступить і найближчої доби. За прогнозом синоптиків, 7 червня на Київщині та в столиці очікуються значні дощі та грози. Вдень в окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

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