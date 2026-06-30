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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

У Києві сталася масштабна аварія: що відомо на цей момент (фото, відео)

На місці працюють відповідні служби, а рух транспорту залишається ускладненим.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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ДТП

ДТП / © iStock

У Києві 30 червня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

За попередньою інформацією, ДТП сталася на Виноградарі.

Очевидці повідомляють, що внаслідок аварії можуть бути загиблий і постраждалі. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації станом на зараз немає.

ДТП / © Патрульна поліція Києва

ДТП / © Патрульна поліція Києва

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Івана Виговського утворилися значні затори.

ДТП в Києві / © Фото з відкритих джерел

Водіям рекомендують за можливості обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути затримок.

ДТП в Києві / © Фото з відкритих джерел

На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Надзвичайні події в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Хмельниччині, у селі Гвардійське, сталася смертельна ДТП — зіткнулися мотоцикл та автівка. Загинула дитина.

Також, в Ірпені вантажівка наїхала на 8-річну дівчинку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Дитину госпіталізували, однак врятувати її не вдалося.

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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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