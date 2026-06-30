У Києві сталася масштабна аварія: що відомо на цей момент (фото, відео)

ДТП / © iStock

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У Києві 30 червня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

За попередньою інформацією, ДТП сталася на Виноградарі.

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Очевидці повідомляють, що внаслідок аварії можуть бути загиблий і постраждалі. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації станом на зараз немає.

ДТП / © Патрульна поліція Києва

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Івана Виговського утворилися значні затори.

ДТП в Києві / © Фото з відкритих джерел

Водіям рекомендують за можливості обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути затримок.

ДТП в Києві / © Фото з відкритих джерел

На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

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