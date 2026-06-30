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- Київ
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У Києві сталася масштабна аварія: що відомо на цей момент (фото, відео)
На місці працюють відповідні служби, а рух транспорту залишається ускладненим.
У Києві 30 червня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили в патрульній поліції Києва.
За попередньою інформацією, ДТП сталася на Виноградарі.
Очевидці повідомляють, що внаслідок аварії можуть бути загиблий і постраждалі. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації станом на зараз немає.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Івана Виговського утворилися значні затори.
Водіям рекомендують за можливості обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути затримок.
На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
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