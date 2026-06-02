У Києві через атаку РФ загорілася поліклініка

Пожежа у поліклініці / © із соцмереж

У ніч проти 2 червня російська атака спричинила пожежу в будівлі поліклініки у Голосіївському районі Києва. Також у столиці зафіксовані займання житлових будинків, автомобілів та нежитлових споруд. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

За словами мера Києва Віталій Кличко, у Голосіївському районі внаслідок падіння ймовірних уламків ракети виникла пожежа на території торгівельного майданчика. Крім того, там загорілися автомобілі на відкритій території та спалахнула будівля поліклініки.

У Солом’янському районі через падіння ймовірних уламків безпілотника сталася пожежа у приватному житловому будинку на території приватної садиби.

Також у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ймовірно ракети виникло загоряння в нежитловій будівлі.

Станом на цей час у столиці відомо про чотирьох постраждалих. Трьох людей госпіталізували, ще одному медики надали допомогу амбулаторно.

Екстрені служби працюють на місцях влучань та падіння уламків. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

