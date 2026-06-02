У Києві через повторне влучання РФ обвалилася частина дев'ятиповерхівки: під завалами можуть бути люди

У Подільському районі Києва внаслідок повторного влучання ворожого засобу ураження в дев'ятиповерховий житловий будинок стався обвал конструкцій.

Олена Кузьмич
ДСНС, вибух / © ТСН.ua

У Подільському районі Києва під час російської атаки сталося повторне влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару обвалилися конструкції будівлі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та очільник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграмі.

За його словами, під завалами можуть перебувати люди. Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби, які проводять пошуково-рятувальну операцію.

«У Подільському районі внаслідок повторного влучання в девʼятиповерховий будинок стався обвал конструкцій. Під завалами можуть бути люди. Попередньо, є один потерпілий», — повідомив Кличко.

Інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

