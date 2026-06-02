- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 173
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві через повторне влучання РФ обвалилася частина дев'ятиповерхівки: під завалами можуть бути люди
У Подільському районі Києва внаслідок повторного влучання ворожого засобу ураження в дев'ятиповерховий житловий будинок стався обвал конструкцій.
У Подільському районі Києва під час російської атаки сталося повторне влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару обвалилися конструкції будівлі.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та очільник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграмі.
За його словами, під завалами можуть перебувати люди. Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби, які проводять пошуково-рятувальну операцію.
«У Подільському районі внаслідок повторного влучання в девʼятиповерховий будинок стався обвал конструкцій. Під завалами можуть бути люди. Попередньо, є один потерпілий», — повідомив Кличко.
Інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, що раніше росіяни атакували великий обласний центр України: виникла пожежа