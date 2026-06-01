У Києві майстер з ремонту погрожував пенсіонерці гранатою та обчистив квартиру: подробиці

Ремонтник напав на пенсіонерку / © Київська обласна прокуратура

Реклама

Столичні правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який упродовж місяця робив ремонт у квартирі літньої киянки, а потім напав на неї зі зброєю, зв’язав та відібрав усе цінне.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 75-річна киянка шукала майстра, щоб зробити ремонт після затоплення квартири. Чоловік, якого вона знайшла за оголошенням, працював у неї майже місяць. Проте згодом він напав на жінку: погрожуючи ножем і гранатою, зв’язав її та відібрав гроші, мобільний і золото.

Реклама

Під час розслідування правоохоронці встановили, що фігурант є рецидивістом.

«З’ясувалось, що він провів 12 років у місцях позбавлення волі за умисне вбивство», — зазначили правоохоронці.

Наразі нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ремонтник напав на пенсіонерку / © Київська обласна прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва затриманому офіційно повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 КК України). Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Реклама

Ремонтник напав на пенсіонерку / © Київська обласна прокуратура

Досудове розслідування наразі здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі суд обрав запобіжний захід 40-річному чоловікові, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 11-річого хлопчика. Слідство розкрило жахливі подробиці злочину, за який фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Новини партнерів