- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве мастер по ремонту угрожал пенсионерке гранатой и обчистил квартиру: подробности
В Киеве 42-летний ремонтник, которого 75-летняя пенсионерка наняла по объявлению, напал на нее с ножом и гранатой, связал и ограбил.
Столичные правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который в течение месяца производил ремонт в квартире летней киевлянки, а затем напал на нее с оружием, связал и отобрал все ценное.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, 75-летняя киевлянка искала мастера, чтобы произвести ремонт после затопления квартиры. Мужчина, которого она нашла по объявлению, работал у нее почти месяц. Однако впоследствии он напал на женщину: угрожая ножом и гранатой, связал ее и отобрал деньги, мобильный и золото.
В ходе расследования правоохранители установили, что фигурант является рецидивистом.
«Выяснилось, что он провел 12 лет в местах лишения свободы за умышленное убийство», — отметили правоохранители.
Нападающего задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
При процессуальном руководстве прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева задержанному официально уведомлено о подозрении в совершении разбойного нападения (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляют следователи Днепровского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Днепре суд избрал меру пресечения 40-летнему мужчине, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика. Следствие раскрыло ужасающие подробности преступления, за которое фигуранту грозит пожизненное заключение.