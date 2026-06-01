В Киеве мастер по ремонту угрожал пенсионерке гранатой и обчистил квартиру: подробности

Ремонтник напал на пенсионерку

Столичные правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который в течение месяца производил ремонт в квартире летней киевлянки, а затем напал на нее с оружием, связал и отобрал все ценное.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 75-летняя киевлянка искала мастера, чтобы произвести ремонт после затопления квартиры. Мужчина, которого она нашла по объявлению, работал у нее почти месяц. Однако впоследствии он напал на женщину: угрожая ножом и гранатой, связал ее и отобрал деньги, мобильный и золото.

В ходе расследования правоохранители установили, что фигурант является рецидивистом.

«Выяснилось, что он провел 12 лет в местах лишения свободы за умышленное убийство», — отметили правоохранители.

Нападающего задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева задержанному официально уведомлено о подозрении в совершении разбойного нападения (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Днепровского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

