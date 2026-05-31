Кличко рассказал, когда возможно строительство метро на Троещину в Киеве

Кличко / © Associated Press

Реклама

Строительство метро на жилмассив Троещина напрямую зависит от завершения и функционирования Подольско-Воскресенского моста.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в конструкции моста уже предусмотрено строительство трех станций метро, являющихся частью будущей ветки. Он также отметил, что движение по автомобильному транспорту по мосту уже открыто после многолетнего строительства.

Реклама

В то же время Кличко подчеркнул, что из-за войны рано называть конкретные сроки реализации проекта метро на Троещину.

«Некоторые ключевые шаги сделаны. Осталась часть, которая пойдет от Жулян до Троещины. Это большая смета. Думаю, сейчас не время говорить о четких датах. Но приоритет остается — строительство», — завершил Кличко.

Ранее Кличко назвал ориентировочные сроки завершения метро на Виноградаре в Киеве. Да, строительство продолжается, а ключевые конструктивные работы на отдельных станциях планируют завершить в 2026 году. Мэр столицы отметил, что часть объектов новой ветви уже находится на высоком этапе готовности. Тем не менее, окончательный запуск линии ожидается до конца 2027 года.

Новости партнеров