Завернул в одеяло и прикопал на участке: под Белой Церковью мужчина признался в убийстве сожительницы (фото)

Место совершения преступления / © Полиция Киевской области

В Киевской области фигурант забил свою гражданскую жену во время ссоры, после чего пытался скрыть следы преступления. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Ужасный инцидент произошел во время совместного отдыха. Между 42-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей вспыхнул конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения (экспертиза впоследствии обнаружила в его организме 0,91 промилле алкоголя), мужчина в одной из комнат дома устроил жестокую расправу — он нанес женщине многочисленные удары кулаками по голове и лицу. После избиения злоумышленник просто лег спать.

Жил в доме, возле которого закопал жертву

Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что его сожительница скончалась. Вместо того, чтобы вызвать скорую или правоохранителей, он решил избавиться от тела: завернул погибшее в одеяло, вынес во двор и закопал на приусадебном участке.

После этого злоумышленник еще несколько дней спокойно продолжал жить в доме, на территории которого прирыл тело женщины. Однако впоследствии нервы фигуранта не выдержали, и он самостоятельно позвонил по телефону на спецлинию «102» и признался в содеянном.

Что грозит убийце

На место происшествия выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Белоцерковского районного управления полиции. Специалисты-криминалисты зафиксировали все следы преступления и эксгумировали тело женщины.

На Киевщине мужчина убил сожительницу из-за ревности / © Полиция Киевской области

Правоохранители задержали злоумышленника в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

При процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры фигуранту поставлено в известность о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

