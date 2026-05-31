Когда могут завершить строительство метро на Виноградарь: ответ Кличко

Работы на строительстве метро на Виноградаре в Киеве продолжаются активными темпами. До конца следующего года он, вероятно, будет запущен.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, полностью запустить линию метро в этот жилой массив до конца 2026 года не удастся. В то же время, он отметил, что к этому времени часть станций уже будет находиться на высоком этапе готовности.

Кличко подчеркнул, что строительные работы продолжаются без остановок, а проект остается одним из приоритетных для развития транспортной инфраструктуры в Киеве.

«До конца года мы не запустим метрополитен, но некоторые станции будут достроены. Интенсивность работ идет. И этот важный проект до конца следующего года планируем реализовать», — отметил Кличко.

Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки была повреждена станция метро «Лукьяновская» и один из выходов станции «Хрещатик». Специалисты столичного метрополитена оперативно провели восстановительные работы, после чего обе локации вернулись к работе в штатном режиме. В то же время, часть выходов временно оставляли закрытыми для безопасности пассажиров и завершения ремонтных работ.

