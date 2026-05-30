- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев накрывает совсем не летняя стужа и непогода: синоптики предупредили, когда ударит стихия
Синоптики предупреждают, что суббота и воскресенье в столице и области будут прохладными, а местами ливни не будут утихать до самого вечера.
В последние выходные мая в Киеве и на территории области сохранится облачная и дождливая погода с существенным снижением температуры воздуха.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве 30-31-го мая местами пройдут дожди. Будет прохладно — дневная температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла.
Как сообщают в Укргидрометцентре, на Киевщине 30 мая будет облачно с пояснениями, также пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов выше нуля.
В Киеве ночью ожидается от +7 до +9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +14…+16 градусов тепла.
На погодном портале Sinoptik сообщают, весь день в столице будет облачным. С самого утра будет идти сильный дождь. Днем он может ослабнуть, но не успокоится до самого вечера.
Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов тепла ночью до +13 градусов тепла днем.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 30 мая.
Читайте также:
Будет ли в Украине аномальная жара до +50: синоптики ошарашили прогнозом погоды на лето
Гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака: день, когда важно все контролировать
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.