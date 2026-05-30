Київ накриває зовсім не літня холоднеча та негода: синоптики попередили, коли вдарить стихія
Синоптики попереджають, що субота та неділя у столиці та облаті будуть прохолодними, а подекуди зливи не вщухатимуть до самого вечора.
В останні вихідні травня у Києві та на території області утримається хмарна й дощова погода із суттєвим зниженням температури повітря.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 30-31-го травня місцями пройдуть дощі. Буде прохолодно — денна температура повітря коливатиметься від +12 до +14 градусів тепла.
Як повідомляють в Укргідрометцентрі, на Київщині 30 травня буде хмарно з поясненнями, також пройдуть короткочасні дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів вище нуля.
У Києві вночі очікується від +7 до +9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +14…+16 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, весь день у столиці буде хмарним. З самого ранку йтиме сильний дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.
Температура повітря коливатиметься від +9 градусів тепла вночі до +13 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 травня.
