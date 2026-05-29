Київ
Десятки наметів у метро: налякані можливими обстрілами кияни пішли ночувати під землею

У київському метрополітені містяни облаштовують місця для ночівлі в укритті.

Руслана Сивак
У Києві люди облаштовують місця для ночівлі в метро

У Києві люди облаштовують місця для ночівлі в метро / © соцмережі

У київському метро люди вже ставлять намети та облаштовують місця, щоб перечекати можливу нічну атаку РФ в укритті.

Про це повідомляють очевидці та місцеві пабліки.

Наразі станом на 23:45 загрози масованого удару дронами-камікадзе типу «Шахед» або вильоту російської стратегічної авіації не зафіксовано. Попри відсутність ознак масштабної повітряної атаки станом на цей момент, громадян просять залишатися пильними та дбати про власну безпеку.

Люди у метро в Києві. З соцмереж, автор фото: Саша Сабіна / © соцмережі

Масована атака РФ — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.

Раніше військовий експерт Нарожний назвав терміни нової комбінованої атаки РФ після погроз із Москви.

