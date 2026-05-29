ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
1 хв

Біля Києва дрон влучив у житловий будинок: тривоги не було (фото)

У Броварах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Повітряну тривогу не оголошували

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Дрон влучив у будинов в Броварах

Дрон влучив у будинов в Броварах / © соцмережі

У місті Бровари Київської області вдень 29 травня зафіксували влучання безпілотника.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.

За попередніми даними, у житловий будинок влучив дрон-імітатор типу «Гербера». Повідомляється, що локаційно радіолокаційні системи не спостерігали цю повітряну ціль на підльоті, через що в місті та області не оголошували сигнал повітряної тривоги.

Дрон атакував будинок в Броварах / © соцмережі

Дрон атакував будинок в Броварах / © соцмережі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie