- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Час на прочитання
- 1 хв
Біля Києва дрон влучив у житловий будинок: тривоги не було (фото)
У Броварах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Повітряну тривогу не оголошували
У місті Бровари Київської області вдень 29 травня зафіксували влучання безпілотника.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.
За попередніми даними, у житловий будинок влучив дрон-імітатор типу «Гербера». Повідомляється, що локаційно радіолокаційні системи не спостерігали цю повітряну ціль на підльоті, через що в місті та області не оголошували сигнал повітряної тривоги.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.
Коментарі
Сортувати: