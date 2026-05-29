Біля Києва дрон влучив у житловий будинок: тривоги не було (фото)

Дрон влучив у будинов в Броварах / © соцмережі

Реклама

У місті Бровари Київської області вдень 29 травня зафіксували влучання безпілотника.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.

За попередніми даними, у житловий будинок влучив дрон-імітатор типу «Гербера». Повідомляється, що локаційно радіолокаційні системи не спостерігали цю повітряну ціль на підльоті, через що в місті та області не оголошували сигнал повітряної тривоги.

Реклама

Дрон атакував будинок в Броварах / © соцмережі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.

Новини партнерів