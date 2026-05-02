У Києві лунають вибухи через атаку РФ: що відомо

ППО / © Associated Press

У Києві ввечері 2 травня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. За попередньою інформацією, столицю атакують ворожі безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляють «Новини.Live».

За наявними даними, у місті працюють сили протиповітряної оборони.

За інформацією моніторингових каналів у бік Київщини рухається приблизно 50 безпілотників.

В ПС України повідомили про рух безпілотника в районі Борисполя у напрямку Києва.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що триває загроза ворожих БпЛА, тому може бути гучно.

«Подбайте про себе та своїх близьких — пройдіть в найближче укриття і залишайтесь там до відбою тривоги!», — йдеться в повідомленні.

В КМВА додали, що загроза з повітря зберігається.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на автозаправні станції у Харкові — зафіксовано щонайменше чотири влучання по АЗС.

Також, у ніч проти 2 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.

