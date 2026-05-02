ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1331
Час на прочитання
1 хв

"Господи, допоможи": поліція пояснила, чому військові ТЦК затримали чоловіка

Черговий скандал на ґрунті мобілізації: у Києві спроба ТЦК перевірити документи у громадянина переросла у вуличну сутичку.

Автори публікації
Олександр Марущак, Дмитро Гулійчук
Коментарі
Скандал на Новобіличах: у поліції розповіли, чому насправді затримували чоловіка

У Києві перевірка облікових документів поліцією та представниками ТЦК закінчилася сутичкою та штовханиною з місцевими, які намагалися завадити мобілізації хлопця.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Зазначається, що інцидент стався у Новобіличах.

«На Новобіличах чергова бійка цивільних з поліцейським. Причина — силова мобілізації навіть без перевірки документів», — йшлося у пабліку «Київ інфо».

У поліції Києва повідомили для ТСН. ua, що чоловік, про якого йдеться перебував у розшуку. Він є військовозобов’язаним, 1995 р.н. Затриманий не оновив свої облікові дані і був у розшуку.

Також у поліції уточнили, що під час конфлікту бійки не було, лише штовханина.

Нагадаємо, що на Волині працівники ТЦК заїхали бусом у двір і затримали трьох чоловіків, після чогго спалахнула бійка з місцевими.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie