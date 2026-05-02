"Господи, допоможи": поліція пояснила, чому військові ТЦК затримали чоловіка
Черговий скандал на ґрунті мобілізації: у Києві спроба ТЦК перевірити документи у громадянина переросла у вуличну сутичку.
У Києві перевірка облікових документів поліцією та представниками ТЦК закінчилася сутичкою та штовханиною з місцевими, які намагалися завадити мобілізації хлопця.
Відповідне відео з’явилося у соцмережах.
Зазначається, що інцидент стався у Новобіличах.
«На Новобіличах чергова бійка цивільних з поліцейським. Причина — силова мобілізації навіть без перевірки документів», — йшлося у пабліку «Київ інфо».
У поліції Києва повідомили для ТСН. ua, що чоловік, про якого йдеться перебував у розшуку. Він є військовозобов’язаним, 1995 р.н. Затриманий не оновив свої облікові дані і був у розшуку.
Також у поліції уточнили, що під час конфлікту бійки не було, лише штовханина.
Нагадаємо, що на Волині працівники ТЦК заїхали бусом у двір і затримали трьох чоловіків, після чогго спалахнула бійка з місцевими.