"Господи, допоможи": поліція пояснила, чому військові ТЦК затримали чоловіка

Скандал на Новобіличах: у поліції розповіли, чому насправді затримували чоловіка

У Києві перевірка облікових документів поліцією та представниками ТЦК закінчилася сутичкою та штовханиною з місцевими, які намагалися завадити мобілізації хлопця.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Зазначається, що інцидент стався у Новобіличах.

«На Новобіличах чергова бійка цивільних з поліцейським. Причина — силова мобілізації навіть без перевірки документів», — йшлося у пабліку «Київ інфо».

У поліції Києва повідомили для ТСН. ua, що чоловік, про якого йдеться перебував у розшуку. Він є військовозобов’язаним, 1995 р.н. Затриманий не оновив свої облікові дані і був у розшуку.

Також у поліції уточнили, що під час конфлікту бійки не було, лише штовханина.

Нагадаємо, що на Волині працівники ТЦК заїхали бусом у двір і затримали трьох чоловіків, після чогго спалахнула бійка з місцевими.

