"Господи, помоги": полиция объяснила, почему военные ТЦК задержали мужчину
Очередной скандал на почве мобилизации: в Киеве попытка ТЦК проверить документы у гражданина переросла в уличную стычку.
В Киеве проверка учетных документов полицией и представителями ТЦК закончилась схваткой и толкотней с местными, пытавшимися помешать мобилизации парня.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошел в Новобеличах.
«На Новобеличах очередная потасовка гражданских с полицейским. Причина — силовая мобилизация даже без проверки документов», — говорилось в паблике «Киев инфо».
В полиции Киева сообщили ТСН. ua, что мужчина, о котором идет речь, находился в розыске. Он военнообязан, 1995 г.р. Задержанный не обновил свои учетные данные и находился в розыске.
Также в полиции уточнили, что во время конфликта драки не было, только толкотня.
Напомним, что на Волыни сотрудники ТЦК заехали бусом во двор и задержали троих мужчин, после чего вспыхнула потасовка с местными.