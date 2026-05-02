"Господи, помоги": полиция объяснила, почему военные ТЦК задержали мужчину

Очередной скандал на почве мобилизации: в Киеве попытка ТЦК проверить документы у гражданина переросла в уличную стычку.

Александр Марущак, Дмитрий Гулийчук
Скандал на Новобеличах: в полиции рассказали, почему на самом деле задерживали мужчину

В Киеве проверка учетных документов полицией и представителями ТЦК закончилась схваткой и толкотней с местными, пытавшимися помешать мобилизации парня.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел в Новобеличах.

«На Новобеличах очередная потасовка гражданских с полицейским. Причина — силовая мобилизация даже без проверки документов», — говорилось в паблике «Киев инфо».

В полиции Киева сообщили ТСН. ua, что мужчина, о котором идет речь, находился в розыске. Он военнообязан, 1995 г.р. Задержанный не обновил свои учетные данные и находился в розыске.

Также в полиции уточнили, что во время конфликта драки не было, только толкотня.

Напомним, что на Волыни сотрудники ТЦК заехали бусом во двор и задержали троих мужчин, после чего вспыхнула потасовка с местными.

