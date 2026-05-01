В Киеве мужчина стрелял по женщине с ребенком: что о нем известно (фото)

В столице посреди дня раздались выстрелы. Правоохранители оперативно установили личность стрелка и задержали его в Киевской области.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, по улице Мечты мужчина остановился на Volkswagen Caddy и произвел несколько выстрелов. В этот момент рядом находился автомобиль Nissan Qashqai, в котором находились женщина и ребенок. В полиции говорят, что женщина 1993 года рождения и мальчик, которому 4 года не пострадали.

«На автомобиле женщины не обнаружено повреждений, куда стрелял неизвестный неизвестно», — отметили правоохранители.

Задержание подозреваемого / © Полиция Киева

Правоохранители провели розыскные мероприятия и установили местонахождение фигуранта. Мужчину задержали в поселке Гатное, Киевской области.

Им оказался 46-летний местный житель. Во время обыска его автомобиля правоохранители оружия не обнаружили.

Что угрожает мужчине

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия и устанавливают все детали инцидента, в частности мотивы стрельбы и происхождения оружия.

