В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП: пострадали несовершеннолетние

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

В Деснянском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, в результате которого пострадали четыре человека, среди них — несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали, водителя задержали.

Об этом сообщила полиция Киева.

Авария произошла накануне около 22:00 на перекрестке улиц Радунской и Лаврухина. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi двигался по улице Радунской и во время выполнения поворота налево допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ.

В результате столкновения пострадали все, кто находился в ВАЗе: 18-летний водитель, 17-летний пассажир и две 15-летние девушки.

Правоохранители установили, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор «Драгер» зафиксировал 1,07 промилле. Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи главного управления полиции Киева начали уголовное производство по части второй статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

«Полиция призывает водителей быть ответственными и не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — говорится в сообщении полиции.

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

Новости партнеров