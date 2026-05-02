В Киеве раздаются взрывы из-за атаки РФ: что известно
Власти призывают находиться жителей в безопасных местах.
В Киеве вечером 2 мая раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. По предварительной информации, столицу атакуют вражеские беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщают «Новости. Live».
По имеющимся данным, в городе работают силы противовоздушной обороны.
По информации мониторинговых каналов в сторону Киевщины двигается около 50 беспилотников.
В ВС Украины сообщили о движении беспилотника в районе Борисполя в направлении Киева.
Также начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что идет угроза враждебных БПЛА, поэтому может быть громко.
«Позаботьтесь о себе и своих близких — пройдите в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя тревоги!», — говорится в сообщении.
В КМВА добавили, что угроза с воздуха сохраняется.
Напомним, российские войска совершили массированную атаку на автозаправочные станции в Харькове — зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по АЗС.
Также, в ночь на 2 мая 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В Николаеве под удар «Шахедов» попала энергетическая инфраструктура.