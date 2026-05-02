В Киев после нашествия холода придет потепление: синоптики назвали точную дату изменения погоды
Погода в столичном регионе на выходных будет сухой, но контрастной. Пока днем воздух будет прогреваться до комфортных отметок, ночью столбики термометров по области могут опуститься до -3 градусов.
В эти выходные в столице и области будет теплая и сухая погода, хотя ночи все еще будут оставаться достаточно прохладными.
На территории Киевской области и города Киева 2 мая будет облачно, однако без осадков, прогнозируют синоптики. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
По области ночью ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов мороза, температура днем будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла. В Киеве ночью температура воздуха составит от +1 до +3 тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов мороза. Днем в столице воздух прогреется до +12…+14 градусов тепла.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве 2-3 мая будет сухая солнечная погода. В субботу воздух прогреется до +12…+13 градусов тепла, а в воскресенье — до +16…+18 градусов.
«В субботу и воскресенье лучше всего наконец пойти в Ботанический сад, выбрать удобную светлую обувь, легкий плащик, темные очки, зарядить телефон, потому что цветочков будет так много, что, делая красивенные селфи, можно быстро его разрядить», — отметила Диденко.
Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в столице 2 мая в течение дня солнце будет редко появляться из-за облаков. Без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +6 градусов тепла ночью до +14 градусов тепла днем.
Ранее синоптики предупредили, что в эти выходные в Украине резко изменится погода.
