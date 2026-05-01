В Киеве введена спецоперация: ищут водителя, устроившего стрельбу в Святошинском районе

Спецоперация полиции / © УНН

Полиция Киева разыскивает водителя, который выстрелил в Святошинском районе.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

«Около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет.

Все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя.

Введена специальная полицейская операция.

Напомним, 1 мая в Святошинском районе Киева неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина с ребенком.

