- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві п’яний водій спричинив ДТП: постраждали неповнолітні
У столиці п’яний водій Mitsubishi зіткнувся з ВАЗом, унаслідок чого постраждали четверо людей. Серед них — неповнолітні.
У Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія, внаслідок якої постраждали четверо людей, серед них — неповнолітні. Усіх потерпілих госпіталізували, водія затримали.
Про це повідомила поліція Києва.
Аварія сталася напередодні близько 22:00 на перехресті вулиць Радунської та Лаврухіна. За попередньою інформацією, 41-річний водій автомобіля Mitsubishi рухався вулицею Радунською та під час виконання повороту ліворуч допустив зіткнення із зустрічним автомобілем ВАЗ.
У результаті зіткнення постраждали всі, хто перебував у ВАЗі: 18-річний водій, 17-річний пасажир і дві 15-річні дівчини.
Правоохоронці встановили, що керманич Mitsubishi перебував у стані алкогольного сп’яніння — прилад «Драгер» зафіксував 1,07 проміле. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі головного управління поліції Києва розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.
«Поліція закликає водіїв бути відповідальними та не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння», — йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, у Черкаській області напередодні 30 квітня сталася смертельна ДТП — у ній загинули двоє працівників ТЦК та один цивільний.