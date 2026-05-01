Київ
У Києві впроваджено спецоперацію: шукають водія, який влаштував стрілянину у Святошинському районі

Наразі всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія.

Спецоперація поліції

Спецоперація поліції / © УНН

Поліція Києва розшукує водія, який здійснив постріли у Святошинському районі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

«Близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією постраждалих внаслідок стрільби немає.

Наразі всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія.

Впроваджено спеціальну поліцейську операцію.

Нагадаємо, 1 травня у у Святошинському районі Києва невідомий відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебували жінка з дитиною.

